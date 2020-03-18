В Северной Македонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в среду провозгласил чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Правительство Северной Македонии потребовало днем ввести чрезвычайное положение на фоне распространения нового вируса COVID-19. По данным минздрава страны на среду, в Северной Македонии больны 35 человек.

"Только что я подписал решение о провозглашении чрезвычайного положения на всей территории страны. Впервые с объявления нашей независимости мы провозгласили чрезвычайное положение, это указывает на то, в какой сложной ситуации (находится) страна. Выборы должны быть отложены и назначены, когда появится возможность", - заявил Пендаровски, трансляцию вела его пресс-служба.

Ранее северомакедонские партии приняли решение о переносе парламенстких выборов, назначенных на 12 апреля. Парламент страны распущен, но президент, согласно Конституции, объявил чрезвычайное положение сроком на 30 дней.

Скопье ранее закрыло границы для иностранцев, прекращена работа учреждений образования, культуры, спорта, ресторанов и спортивных залов, запрещены массовые мероприятия.