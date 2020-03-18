В Китае нашли препарат от коронавируса
Препарат "Фавипиравир" показал эффективность при лечении пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.
Это подтвердили клинические исследования, заявил глава Центра биотехнологий при министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь.
По словам представителя здравоохранения Китая, пациенты, принимавшие препарат, быстрее излечивались, их легкие скорее восстанавливались.
В одной из больниц в городе Шэньчжэне в южной провинции Гуандун 35 из 80 пациентов с коронавирусом принимали препарат. Уже через четыре дня тесты на коронавирус у них стали отрицательными, тогда как остальные выздоравливали в среднем по 11 дней. Еще одно подобное исследование проводилось в больнице Уханя.
"Фавипиравир", который также известен как "Авиган", был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings для лечения гриппа. Его также применяли против лихорадки Эбола. Побочные реакции препарата не регистрировались с 2014 года, когда его продажа была одобрена в Японии.
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