Израиль закрыл въезд для иностранцев из-за коронавируса

Израиль с 18 марта закрыл въезд на свою территорию для иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Управление по вопросам населения и миграции Израиля.

"В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения с сегодняшнего дня [18 марта] иностранным гражданам не будет разрешен въезд в Израиль, даже если у них есть возможность пройти карантин в изоляции. Было решено, что иностранные граждане, которые не являются гражданами или жителями Израиля, не будут допускаться на территорию Государства Израиль. Исключения будут сделаны для тех, у кого центр жизни находится в Израиле. Решение вступает в силу с момента публикации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления в среду вечером.