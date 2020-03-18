В Перу введен комендантский час из-за коронавируса

Руководство Перу приняло решение о введении на всей территории страны комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил президент республики Мартин Вискарра.

"Мы объявляем об обязательном с сегодняшнего дня ограничении передвижения с 20:00 до 05:00, - приводит его слова агентство Andina. - Вооруженные силы и Национальная полиция Перу будут контролировать строгое соблюдение этой меры, которая будет действовать не только в Лиме, но на территории всей страны".

Глава государства отметил, что решение было принято, поскольку "небольшой процент" граждан не соблюдают ограничения, предусмотренные введенным ранее чрезвычайным положением, и "играют со своим здоровьем и здоровьем остальных перуанцев".

В Перу на сегодняшний день зафиксировано 86 случаев заражения. В прошлое воскресенье президент страны Мартин Вискарра объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое подразумевает закрытие государственных границ.