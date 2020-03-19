Германия расширила ограничения на въезд для граждан стран ЕС

Германия расширяет уже принятые ограничения на границах с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией и распространяет их на авиа- и морское сообщение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в среду журналистам в министерстве внутренних дел ФРГ.

Отмечается, что в дальнейшем граждане стран ЕС не смогут прибыть на самолете или по морю в Германию из вышеназванных пяти государств, а также из Испании, Италии. В то же время граждане государств Евросоюза имеют право прилететь в аэропорт на территории ФРГ, чтобы оттуда отправиться на родину.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился с 16 марта фактически закрыть границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией из-за обострения ситуации с коронавирусом. Это не относится к немцам и к людям, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Сохранена также свобода передвижения товаров.