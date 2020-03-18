У двух сотрудников Всемирного банка обнаружен коронавирус

Вызываемое новым коронавирусом заболевание диагностировано у двух работающих в Вашингтоне сотрудников организаций, входящих в группу Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По данным агентства, об этом президент ВБ Дэвид Мэлпас рассказал в письме, направленном сотрудникам. Он подчеркнул, что это первые случаи заражения работников организаций группы ВБ.