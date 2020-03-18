https://news.day.az/world/1214015.html У двух сотрудников Всемирного банка обнаружен коронавирус
У двух сотрудников Всемирного банка обнаружен коронавирус
Вызываемое новым коронавирусом заболевание диагностировано у двух работающих в Вашингтоне сотрудников организаций, входящих в группу Всемирного банка (ВБ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters.
По данным агентства, об этом президент ВБ Дэвид Мэлпас рассказал в письме, направленном сотрудникам. Он подчеркнул, что это первые случаи заражения работников организаций группы ВБ.
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