США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в среду сообщении бюро ведомства по консульским делам в Twitter.

"В ответ на ситуацию с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран. Предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату", - отмечается в заявлении.