https://news.day.az/world/1214023.html В Турции число заразившихся коронавирусом выросло до 191 человека
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло до 191 человека
Число заразившихся коронавирусом в Турции за сутки увеличилось на 93 человека. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, в стране зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, погиб 61-летний мужчина. Данный факт смерти от коронавируса стал вторым в Турции
Как отметил министр, общее число заболевших достигло 191 человека.
Напомним, что во вторник в Турции была зарегистрирована первая смерть от коронавируса.
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