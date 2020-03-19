В Конгрессе США выявили два случая заражения коронавирусом

Американский конгрессмен Марио Диас-Баларт (республиканец от штата Флорида) стал первым членом законодательного органа страны, у которого был выявлен новый коронавирус. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы политика.

"Вечером в субботу у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него подтверждено [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19", - отмечается в документе.

"Я чувствую себя намного лучше", - написал сам Диас-Баларт на своей странице в Twitter, призвав при этом всех соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, заразился коронавирусом и демократ от штата Юта Бенджамин Макадамс, говорится в распространенном им в среду заявлении.

"В субботу вечером после возвращения из Вашингтона, округ Колумбия, у меня появились небольшие симптомы простуды", - рассказал он, добавив, что затем они усилились. "Во вторник мой доктор сказал мне пройти тест на COVID-19, и после этого я отправился в местную клинику, чтобы протестироваться. Сегодня я узнал, что результаты теста оказались положительными", - сообщил Макадамс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.