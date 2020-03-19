В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

Десятки станций лондонского метро с четверга будут закрыты, а интервалы движения всех видов транспорта начнут постепенно увеличиваться для того, чтобы подтолкнуть жителей британской столицы к большему социальному дистанцированию в условиях пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

Как объявила поздно вечером подконтрольная лондонской мэрии компания Transport for London (TfL), с четверга до особого распоряжения будут закрыты "до 40" станций метро, на которых нет пересадки между линиями.

С пятницы полностью прекратит работу короткая линия метро, связывающая вокзал Ватерлоо и лондонский Сити. Тогда же метро перестанет ходить по ночам (до сих пор несколько линий работали круглосуточно по пятницам и субботам).

Вместе с тем, ночные маршруты автобусов сохранятся, хотя в целом интервалы их движения увеличатся, поскольку круглосуточные автобусы необходимы сотрудникам жизненно важных организаций, объясняется в пресс-релизе TfL.

Интервалы движения всех других видов транспорта, не исключая и трамваи на юге Лондона, также с понедельника будут увеличены.