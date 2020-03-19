В Китае не зафиксировано ни одного нового внутреннего заражения коронавирусом

На территории материкового Китая за сутки не зафиксировано ни одного случая внутренней передачи коронавируса, сообщает South China Morning Post со ссылкой на отчет властей. При этом в стране все-таки зарегистрированы 34 новых инфицированных, но все они привезли опасный багаж из-за рубежа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме того, показатель летальности снизился до однозначного числа: за сутки от" уханьской пневмонии" умерло 8 человек. Общее число погибших от эпидемии коронавируса достигло таким образом 3245 человек. Общее число заразившихся составляет 80928 человек. Из них выздоровели 70420 пациентов.

Между тем, число жертв коронавируса во всем мире превысило 8,7 тысяч человек. Число инфицированных - 206 тысяч. За прошедшие сутки было зафиксировано 18,5 тысяч заразившихся и 882 летальных случая.

В Италии за сутки показатели выросли до 35713 заразившихся. Количество смертельных исходов за это время увеличилось на 475 человек: до 2978.

Что касается других стран с масштабным распространением коронавируса, то в Иране число заболевших достигло 17 631 (1135 летальных исходов), в Испании - 13716 (558 смертельных случаев), во Франции - 9134 (скончались 264 человека), в Южной Корее - 8413 (84 летальных исхода).