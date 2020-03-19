Нидерландский министр упал в обморок во время обсуждения коронавируса

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте страны. Видеозапись с выступления опубликовал портал NU.nl в YouTube.

Брейнс быстро пришел в себя, выпил воду, а затем покинул зал заседаний. Позже министр объяснил, причину потери сознания в своем Twitter-аккаунте. По его словам, это связано с переутомлением после трудных недель. "Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и бороться с коронавирусом изо всех сил", - написал он, передает Day.Az со ссылкой lenta.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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