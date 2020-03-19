Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Мексике

Первый случай смерти от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксирован в Мексике. Об этом в среду сообщило в Twitter министерство здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Мексике умер первый пациент с COVID-19, - говорится в записи. - Симптомы проявились у него 9 марта, он также болел диабетом. Минздрав выражает соболезнования его родственникам". Сведений о возрасте умершего и о том, где он мог заразиться, обнародовано не было.

Ранее в тот же день главный эпидемиолог мексиканского Минздрава Хосе Луис Аломия заявил, что общее число инфицированных в стране достигло 118 человек. По его словам, у подавляющего числа заразившихся заболевание протекает без осложнений. О первом инфицированном пациенте власти латиноамериканского государства объявили 28 февраля.