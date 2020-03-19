Фондовая биржа Нью-Йорка переходит на “удаленку"

В связи с угрозой распространения коронавируса, фондовая биржа Нью-Йорка уходит на "удаленку". С 23 марта все торги на одной из крупнейших мировых площадок будут осуществляться только в электронном формате: в здании биржи не будет ни инвесторов, ни персонала, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Закрыты будут залы не только непосредственно в Нью-Йорке, но и в Сан-Франциско. Президент NYSE Стейси Каннингэм не смогла назвать точную дату возвращения оффлайн-режима, заявив, что в электронном формате биржа будет работать "пока мы не сможем вновь открыть залы". В своем сообщении в Twitter Каннингем отметила, что по времени режим работы биржи останется прежним.

Чрезвычайный режим действует в США с 13 марта. По последним данным, факты заражения уже зафиксированы во всех штатах, их общее число приблизилось к 8 тысячам, умерли не менее 115 человек. Работодатели, по возможности, переводят сотрудников на удаленный формат. В первую очередь это сделали IT-гиганты. В тех случаях, когда без личного присутствия сотрудников на работе не обойтись, некоторые компании приостанавливают производство.