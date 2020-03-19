В Армении уже 115 зараженных коронавирусом

В Армении по положению на 09:00 19 марта выявлены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество инфицированных в Армении достигло 115 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Один человек уже выздоровел.

Отмечается, что 99 инфицированных - из числа контактировавших с пациенткой из Эчмиадзина и зараженным на предприятии в Ереване.

Накануне стало известно о смерти пациента в инфекционной больнице "Норк" в Ереване. Однако премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 49-летний мужчина скончался от двустороннего воспаления легких.

"С учетом текущей ситуации, связанной с коронавирусом, считаю необходимым особо зафиксировать, что смерть пациента никак не связана с коронавирусом", - написал Никол Пашинян.