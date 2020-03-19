Как в Ирландии отмечают день святого Патрика

Главный культурный и религиозный праздник Ирландии в этом году прошел в непривычно депрессивной обстановке из-за отмены всех публичных мероприятий, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Праздник в честь покровителя Ирландии святого Патрика зародился еще в ІХ-Х веках.

День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта, в этот день устраиваются пивные и музыкальные массовые вечеринки.

Празднование обычно сопровождается массовыми парадами, участники которых одеваются в зеленое. Официальным символом праздника является трилистник и лепреконы.