https://news.day.az/world/1214082.html Как в Ирландии отмечают день святого Патрика - ФОТО
Как в Ирландии отмечают день святого Патрика - ФОТО
Главный культурный и религиозный праздник Ирландии в этом году прошел в непривычно депрессивной обстановке из-за отмены всех публичных мероприятий, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Праздник в честь покровителя Ирландии святого Патрика зародился еще в ІХ-Х веках.
День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта, в этот день устраиваются пивные и музыкальные массовые вечеринки.
Празднование обычно сопровождается массовыми парадами, участники которых одеваются в зеленое. Официальным символом праздника является трилистник и лепреконы.
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