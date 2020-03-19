Бывший футболист сборной Англии отдал свои отели борцам с коронавирусом

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл отдал два своих отеля в Манчестере в пользование врачам, которые борются с распространением коронавируса. Обращение спортсмена опубликовано в Twitter-аккаунте сети Stock Exchange Hotel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом Невилл предоставит медицинским работникам 176 мест, которыми располагают его гостиницы. Они смогут бесплатно оставаться в отелях, которые будут закрыты для публики, при этом все сотрудники сети продолжат работать. "Это время, когда вся наша индустрия должна показать солидарность, не только для наших работников, но и для тех, кому требуется место жительства в ближайшие месяцы", - подчеркнул Гари.