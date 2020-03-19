В Испании пешеходы начали одеваться в костюмы динозавров, чтобы обойти карантин

Полиция города Мурсия в Испании опубликовала видео, где человек в костюме Тираннозавра Рекса передвигается по улице закрытого на карантин из-за пандемии COVID-19 города, передает Day.Az со ссылкой lenta.ru.

В полиции отметили, что хоть во время карантина и можно выгуливать животных, но к динозаврам это не относится.

На видео наложили музыку из Парка Юрского периода.

Под постом подобное видео выложил также один из пользователей Twitter.

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