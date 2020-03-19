В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Москве в инфекционной больнице умерла пенсионерка, у которой диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по Москве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что впервые недомогание 79-летняя женщина ощутила еще 13 марта. Она проходила лечение в частной клинике, однако спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу, результат на коронавирус оказался положительным. В медучреждении женщина находилась в изолированном боксе и получала комплексную интенсивную терапию.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца. Весь круг ее близких установлен, все они находятся под наблюдением врачей.