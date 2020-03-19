В Италии продлят полный карантин и ограничения из-за пандемии

Правительство Италии продлит сроки карантина и ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в четверг газете Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Меры правительства, включающие приостановление коммерческой деятельности, закрытие школ, не могут быть не продлены", - приводит его слова газета. По мнению главы правительства, ограничения приносят свои результаты в сдерживании распространения коронавируса, но, когда пик будет преодолен, "невозможно будет сразу все открыть".

Кроме того, как указывает газета, правительство планирует ввести дополнительные ограничения для населения, которые будут касаться прогулок на открытом воздухе. Министр транспорта Паола Де Микел подписала в среду вечером очередной декрет о сведении до минимума железнодорожного сообщения: отменены 85% поездов. Правительство распорядилось сократить часы работы продуктовых магазинов по выходным дням. Все больше офисов государственных учреждений переводятся на удаленный режим работы. Сокращается персонал в банках и почтовых отделениях, которые пока открыты.

Ранее объявлялось, что карантин, включающий запрет на передвижение населения без весомой причины, вводится до 3 апреля. В Ватикане уже объявили, что все службы страстной семидницы и пасхальное обращение Папы Римского 12 апреля будут проходить без верующих.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. Число летальных исходов в Италии от вызываемого коронавирусом заболевания достигло почти 3 тыс. человек, число инфицированных с начала вспышки превысило 35 тыс., излечились более 4 тыс. человек.