Лукашенко проведет экстренное совещание в связи с коронавирусом

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси в своей рабочей резиденции - Дворце Независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на naviny.by, на встречу с главой государства приглашены местные эпидемиологи и вирусологи.

Сообщается, что главная цель мероприятия - "выслушать все мнения и оценить обстановку".

Ранее телеграм-канал, который напрямую связывают с пресс-службой президента, отмечал, что министр здравоохранения Беларуси постоянно находится на связи с президентом: "Иногда за день по несколько телефонных докладов".

Сообщалось, что у Минздрава "все компетенции и полномочия", что означает, "не трогайте Минздрав, они знают, что делать".