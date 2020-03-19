В Израиле закроют синагоги

Мэр Бат-Ям (город в Тель-Авивском округе Израиля) Цвика Брот в среду вечером, 18 марта, распорядился закрыть все синагоги в городе с утра пятницы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на mignews.com.

Это первый раз, когда крупный город принял решительное решение закрыть синагоги на длительный период времени. Решение будет действовать в течение одного месяца.

Десятки тысяч верующих из 160 000 жителей Бат-Яма будут вынуждены молиться в своих домах, а не как часть организованного миньяна (кворум из 10 евреев).



Брот принял решение после оценки ситуации с профессионалами, и разговора с главным раввином и раввинами города.



В городе действуют около 140 синагог, которые будут закрыты в течение четырех недель, начиная с этой пятницы. Брот поручил местной полиции и муниципальным инспекторам обеспечить закрытие на случай, если какие-либо синагоги нарушат директивы.



"Это трудное решение, но уравнение ясное: если мы будем держать синагоги открытыми, есть большая вероятность того, что больше пожилых людей умрут. Закрытие предназначено, чтобы поддержать наших жителей и уменьшить риск заражения среди. Это случай пикуах нефеш (принцип еврейского права, согласно которому сохранение человеческой жизни имеет преимущественную силу практически над любым другим религиозным правилом) и спасительный шаг", - написал Брот.