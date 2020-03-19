В Казахстане выросло число зараженных коронавирусом

В Нур-Султане зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане.

На сегодняшний день в стране подтверждено 44 случая регистрации коронавируса, из них в городе Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 25 случаев", - сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Сегодня утром зараженного коронавирусом выявили в Алматы.

Отметим, среди заболевших коронавирусом в Казахстане есть не только приехавшие из других стран, но и заразившиеся уже в стране, однако точное число заразившихся контактных неизвестно.

Еще двое казахстанцев лечатся от коронавируса за рубежом: один - в Германии и еще одна - в Венгрии.