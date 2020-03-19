Пейте водку и ешьте бешбармак - депутат из Кыргызстана дал рецепт от коронавируса

Депутат Жогорку Кенеш (ЖК-парламент) Рыскелди Момбеков, выступая на заседании ЖК, где обсуждают ситуацию с коронавирусом, попросил не паниковать и не превращать вопрос в политику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на vb.kg.

"Кыргызы сильны духом, у кыргызов сильный иммунитет. Думаете, нас спасут китайские маски? Важно сейчас не поддаваться панике, сохранять хорошее настроение. Пейте водку Шаки (вероятно имеется в виду Шаршенбек Абдыкеримов основатель компании "Аю" - прим VB.KG) и ешьте кыргызский бешбармак", - сказал Момбеков.

Он также попросил коллег не паниковать и не превращать вопрос коронавируса в политику.

Из-за пандемии в мире переносят даже Олимпийские игры и Чемпионаты мира, а местные выборы перенести не можем, - закончил он свою речь.

Напомним, накануне, 18 марта, в Кыргызстане были зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом. Медики рекомендуют всем гражданам КР соблюдать меры предосторожности: носить маски, чаще мыть руки, без необходимости не выходить из дома. В республике отменили все культурно-массовые мероприятия.