Председатель Верховной рады Украины сдал тест на коронавирус

Председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову уже провели тест для диагностики коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте, передает Day.Az.

Как сообщил источник, согласно тестам у Разумкова не выявили коронавирус.

"Сегодня уже известный результат теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса", - сообщил источник.

Напомним, 18 марта коронавирус диагностировали у народного депутата Украины Сергея Шахова. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Несмотря на то, что персональная карточка Шахова 17 марта была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.