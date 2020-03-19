Сербия полностью прекращает международное авиасообщение

Сербия полностью останавливает пассажирское авиасообщение с другими странами с четверга из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пассажирское авиасообщение с сегодняшнего дня будет полностью ограничено, рейсы будут приниматься аэропортами только по специальному разрешению правительства Сербии", - приводит слова министра канал TV Pink. О том, на какой срок вводятся ограничения, не сообщается.