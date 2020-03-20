Карантин в Париже: улицы французской столицы опустели

С 17 марта на всей территории Франции ввели карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Все передвижения по стране ограничили. Сборы, семейные и дружеские встречи запрещены, прогулки и посещение общественных мест не допускаются. На улице можно появляться только по необходимости. Соблюдение карантина контролирует полиция, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.



Такие меры вызваны рекордным скачком заболеваемости и смертности с момента появления в стране коронавируса.

Пока карантинные меры не дали ощутимых результатов. Количество больных увеличивается.

Так выглядят улицы французской столицы, которые, обычно, переполнены местными жителями и туристами.