https://news.day.az/world/1214275.html Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что заразился коронавирусом
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что заразился коронавирусом
Главный переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из состава сообщества Мишель Барнье заразился новым коронавирусом. Об этом он сообщил в четверг в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я хочу сообщить вам, что мой тест на коронавирус оказался положительным", - сказал он.
При этом Барнье отметил, что чувствует себя хорошо. "Я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении. Я выполняю все необходимые инструкции, как и моя команда, - написал он. - Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции: мы пройдем через это вместе".
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