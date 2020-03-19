Человек-пузырь: забавные кадры из магазина во Львове

В один из супермаркетов Львова пришел покупатель в огромном пакете. При этом "экипировка" абсолютно не мешала ему брать продукты с полок.

Как передает Day.Az со ссылкой на tvzezda.ru, кадры с необычным посетителем мгновенно разлетелись в Сети. В какой магазин пришел мужчина - неизвестно. Также нет никаких достоверно известных фактов того, что такой огромный полиэтиленовый "купол" действительно может защитить от коронавируса.