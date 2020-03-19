https://news.day.az/world/1214280.html Человек-пузырь: забавные кадры из магазина во Львове - ВИДЕО
Человек-пузырь: забавные кадры из магазина во Львове - ВИДЕО
В один из супермаркетов Львова пришел покупатель в огромном пакете. При этом "экипировка" абсолютно не мешала ему брать продукты с полок.
Как передает Day.Az со ссылкой на tvzezda.ru, кадры с необычным посетителем мгновенно разлетелись в Сети. В какой магазин пришел мужчина - неизвестно. Также нет никаких достоверно известных фактов того, что такой огромный полиэтиленовый "купол" действительно может защитить от коронавируса.
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