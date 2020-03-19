Столтенберг: Пандемия испытывает НАТО на прочность

Вспышка нового коронавируса испытывает НАТО на прочность, но альянс сохраняет способность проводить свои миссии. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У некоторых наших сотрудников обнаружен коронавирус, некоторые учения модифицированы или отменены. Но это не сказывается на способности НАТО проводить свои операции, - сказал он. - Пандемия испытывает НАТО на прочность, но мы победим ее".

Столтенберг отметил, что альянс пересмотрел всю программу своих учений в связи с пандемией коронавируса. "Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других", - указал он. Столтенберг подчеркнул, что крупнейшие в этом году стратегические учения Defender 2020 "не отменены, а был пересмотрен их формат и сокращен масштаб их проведения".