Видео Энтони Хопкинса с котом взорвало Сеть и набрало 2 млн просмотров

Актер Энтони Хопкинс поделился с подписчиками видео, на котором он играет на пианино с котом на коленях. За сутки ролик набрал больше двух миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Хопкинс на кадрах играет на инструменте, почти не глядя на руки, и улыбается коту по кличке Нибло.

"Нибло проверяет, хорошо ли я себя чувствую, и взамен требует, чтобы я его развлекал", - написал 82-летний Хопкинс.

Пользователи восхитились игрой актера и самим произведением.

Хопкинс давно увлекается музыкой, он не только исполняет чужие вещи, но и сам пишет музыку для фортепиано и скрипки с оркестром.

Актер известен по своим ролям в фильмах "Молчание ягнят", "Человек-слон", "Два папы" и другие.

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