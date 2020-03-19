Представлено первое в мире авто с "татуировками"

Lexus представил первый в мире "татуированный" автомобиль. Узор в виде карпов кои получил кроссовер UX, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Компания Lexus и известный лондонский тату-мастер Клаудия Де Сабе презентовали первый в мире татуированный автомобиль. На кузов кроссовера UX нанесли традиционный для Японии рисунок в виде карпов кои, пишет Autoblog.

Полгода ушли только на проработку деталей, эскизы и штрих сусальным золотом.

После подготовительных работ мастер с помощью специального сверла начала наносить основной узор.

После этого Де Сабе вручную раскрасила авто, а потом сверху все покрыла бесцветным лаком.

На кроссовер нанесли карпов кои, которые в Японии символизируют удачу и настойчивость в достижении задуманного.

Lexus UX не предназначен для продажи. Однако в компании заявили, что оценивают уникальное "татуированное" авто в 120 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщалось ранее, Lexus представил новый кабриолет. Новинка имеет мощность 477 л.с.