Три сотрудника представительства США при ООН в Женеве заразились коронавирусом
Три сотрудника дипломатической миссии США при отделении ООН в Женеве заразились коронавирусом. Об этом сообщил представитель дипмиссии, слова которого приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы можем подтвердить, что на данный момент у нас есть три случая заражения коронавирусом. <...> Заболевшие находятся в хорошем состоянии в самоизоляции, равно как и контактировавшие с ними лица. Из соображений конфиденциальности мы не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил собеседник агентства.
Отмечается, что в американском представительстве заняты более 200 сотрудников, многие из которых перешли на удаленный режим работы.
В субботу представительство ООН в Женеве сообщило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом.
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