Список стран, в которых обнаружен новый коронавирус
Коронавирусная инфекция зафиксирована в 140 странах мира. 11 марта глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением 2019-nCoV пандемией.
Day.Az со ссылкой на ТАСС приводит список государств, где подтверждены случаи заражения.
Китай
Япония
Таиланд
США
Австралия
Сингапур
Южная Корея
Малайзия
Вьетнам
Франция
Непал
Камбоджа
Германия
Шри-Ланка
ОАЭ
Финляндия
Ирландия
Индия
Филиппины
Италия
Великобритания
Россия
Канада
Испания
Швеция
Бельгия
КНДР
Ливан
Иран
Израиль
Кувейт
Бахрейн
Афганистан
Португалия
Ирак
Оман
Хорватия
Австрия
Швейцария
Румыния
Алжир
Бразилия
Греция
Норвегия
Грузия
Пакистан
Северная Македония
Дания
Эстония
Египет
Литва
Нигерия
Нидерланды
Палестина
Новая Зеландия
Белоруссия
Азербайджан
Мексика
Эквадор
Доминикана
Чехия
Армения
Люксембург
Катар
Монако
Индонезия
Исландия
Андорра
Иордания
Тунис
Латвия
Марокко
Сенегал
Саудовская Аравия
Украина
Аргентина
Чили
Польша
Венгрия
Словения
Босния и Герцеговина
ЮАР
Бутан
Камерун
Ватикан
Сербия
Словакия
Колумбия
Перу
Того
Коста-Рика
Мальта
Молдавия
Мальдивы
Парагвай
Болгария
Бангладеш
Бруней
Кипр
Буркина-Фасо
Монголия
Панама
Лихтенштейн
Албания
Сан-Марино
Конго
Боливия
Турция
Ямайка
Гондурас
Гайана
Куба
Тринидад и Тобаго
Гана
Габон
Кения
Казахстан
Судан
Эфиопия
Мавритания
Свазиленд
Гватемала
Суринам
Уругвай
Намибия
Руанда
Сейшельские острова
ЦАР
Сент-Люсия
Антигуа и Барбуда
Конго
Узбекистан
Экваториальная Гвинея
Багамские острова
Либерия
Танзания
Сомали
Бенин
Черногория
Джибути
Замбия
Фиджи
Сальвадор
Маврикий
Никарагуа
Чад
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