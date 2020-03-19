https://news.day.az/world/1214432.html Князь Монако заразился коронавирусом
Князь Монако заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Тест князя Альбера II на наличие коронавируса оказался положительным, - говорится в коммюнике. - Состояние его здоровья не вызывает никакого беспокойства". Там также указывается, что личный врач князя и специалисты Госпитального центра княгини Грейс следят за его здоровьем.
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