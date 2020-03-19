Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.

Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тест князя Альбера II на наличие коронавируса оказался положительным, - говорится в коммюнике. - Состояние его здоровья не вызывает никакого беспокойства". Там также указывается, что личный врач князя и специалисты Госпитального центра княгини Грейс следят за его здоровьем.