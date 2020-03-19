Вьетнам перенес саммит АСЕАН

Вьетнам принял решение о переносе намеченного на 8-9 апреля 36-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Саммит перенесен на конец июня в связи с опасениями, обусловленными распространением коронавируса, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства СРВ. МИД также сообщил, что глава вьетнамского правительства Нгуен Суан Фук уже проинформировал о переносе сроков проведения саммита и сопутствующих конференций руководителей стран - участниц Ассоциации.

Ранее вьетнамский МИД сообщал, что Ханой проводит консультации со странами - коллегами Вьетнама по АСЕАН и партнерами блока по диалогу относительно целесообразности организации в текущий момент на фоне распространения эпидемии коронавируса в регионе и в мире запланированных региональных встреч на высшем уровне.

С начала текущего года Вьетнам вступил в полномочия председателя АСЕАН. Главным приоритетом своего председательства в региональном блоке Ханой определил содействие успешной реализации целей в рамках "Видения сообщества АСЕАН на период до 2025 года". В повестке примерно трех десятков конференций и рабочих встреч, которые Вьетнам проведет в текущем году, будут затронуты темы усиления координации Ассоциации и ее диалоговых партнеров в международных делах, укрепления центральной роли АСЕАН в разрешении региональных споров, вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности региона, борьба с последствиями стихийных бедствий, предотвращение транснациональной и трансграничной преступности.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - региональная межправительственная организация. В нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.