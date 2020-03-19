Россия расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза

Россия приняла решение расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, в качестве ответной меры на аналогичные действия со стороны Брюсселя.

Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, - сказала Захарова. - Это вопрос паритета".