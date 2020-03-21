Загрязнение воды и воздуха стремительно сократилось из-за коронавируса

За считанные недели в Америке, Италии и Китае резко улучшилась экологическая ситуация. Причиной стало ограничение перемещений людей из-за вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

В Нью-Йорке, Венеции и ряде китайских регионов зафиксировали резкое снижение вредных выбросов в атмосферу. Улучшение экологии связано с сокращением городского трафика, ограничением авиаперевозок и уменьшением активности мировой экономики из-за пандемии COVID-19.

Исследователи из Колумбийского университета отметили, что содержание угарного газа в нью-йоркском воздухе сократилось на 50%, по сравнению с данными прошлого года. Выбросы углекислого газа, который нагревает атмосферу, снизились на 5−10%. Резкое улучшение экологической обстановки произошло из-за уменьшения городского трафика на 35%.

Экологи отметили, что это лишь первые данные, и необходимы дополнительные измерения. Кроме того, прошло слишком мало времени с начала карантина. Еще рано делать критические заявления о том, как быстро планета очищается от отравляющих ее газов, если люди массово сидят дома, не ездят на работу и не отдыхают за границей.

В Европе и Азии также наблюдается улучшение экологической ситуации. Вода в каналах Венеции стала настолько прозрачной, что можно разглядеть рыб. В каналы вернулись лебеди, а в порту были замечены дельфины. Возвращение живности в древний город объясняют двумя факторами: снижением туристического потока и ограничением передвижения судов. В Китае, по данным сайта Carbon Brief, за минувшие 2 недели выбросы углеродных соединений сократились на 25%.

Ученые предсказывают, что снижение выбросов углекислого газа достигнет пика в мае. В последний раз подобное случалось 10 лет назад, во время глобального экономического кризиса. Когда эпидемия коронавируса стихнет, правительства будут вновь наращивать экономику, что приведет к ухудшению экологической обстановки. После кризиса 2008−2009 годов выбросы углеродных соединений в атмосферу выросли на 5% в среднем по земному шару.