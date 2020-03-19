Владимир Путин высоко оценил успехи Китая в противодействии коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил в телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином успехи руководства и народа Китая в противодействии распространению коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. С российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания. Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов", - отмечается в заявлении пресс-службы.

Как сообщили в Кремле, лидеры также обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений. Ранее о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Путина сообщило Центральное телевидение Китая.