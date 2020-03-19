Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

11 марта Банк Англии снизил ставку до 0,25% с 0,75% годовых, чтобы смягчить негативное влияние эпидемии коронавируса на экономику страны.

"На специальном заседании 19 марта Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии постановил, что для достижения установленных целей необходим дополнительный пакет мер. Поэтому он единогласно проголосовал за увеличение портфеля гособлигаций и нефинансовых корпоративных облигаций инвестиционного уровня на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов стерлингов, а также за снижение ставки на 15 базисных пунктов - до 0,1%", - отмечается в сообщении.