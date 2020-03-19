https://news.day.az/world/1214477.html США будут в экспериментальном порядке применять гидроксихлорохин для лечения COVID-19
США будут в экспериментальном порядке применять гидроксихлорохин для лечения COVID-19
США в экспериментальном порядке будут применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19).
Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство, - отметил Трамп. - Препарат показал очень обнадеживающие результаты [в лечении COVID-19]. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным".
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