США будут в экспериментальном порядке применять гидроксихлорохин для лечения COVID-19

США в экспериментальном порядке будут применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19).

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство, - отметил Трамп. - Препарат показал очень обнадеживающие результаты [в лечении COVID-19]. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным".