Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Японии

Лидеры Группы семи (G7) обсудили в ходе видеоконференции возможность отмены летней Олимпиады в Токио, проведение которой запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако окончательное решение остается за премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы это (отмену Олимпиады - прим. ТАСС) обсуждали. Это вопрос решения премьер-министра Японии Синдзо Абэ, - сказал американский лидер. - Мы не знаем, какое будет решение, но ситуация серьезная".