Британский футболист упал в баре и умер

Бывший полузащитник "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем умер в 35 лет. Об этом сообщает BBC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист упал в пабе 7 марта, где он смотрел матч между сборными Уэльса и Англии по регби. Уиттингем долгое время находился без сознания, а затем был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что он получил травму головы. В "Кардиффе" выразили соболезнования родственникам погибшего.

Уиттингем провел 459 матчей за "Кардифф", забив 98 мячей. Также он выступал за молодежную сборную Англии. На его счету три гола в 17 матчах за команду.

17 марта в возрасте 30 лет умер двукратный чемпион мира по фигурному катанию Крис Рид. Причиной смерти стал сердечный приступ.