Мужчина подвез друга до работы и стал миллионером

Житель американского города Шелби, штат Северная Каролина, купил лотерейные билеты на полученные от друга за услугу деньги и выиграл четыре миллиона долларов (328,4 миллиона рублей). Об этом сообщает издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожарный на пенсии Кеннет Крюс (Kenneth Crews) иногда подвозил до работы друга, у которого не было собственного автомобиля. Обычно он отказывался от денег, которые ему предлагал приятель, но однажды в дождливый день тот настоял на том, чтобы Крюс взял 60 долларов, и предложил ему сыграть на эти деньги в лотерею.

Крюс последовал совету друга и купил в местном магазине три лотерейных билета по 20 долларов. Первый билет не выиграл ничего, второй принес ему приз в 30 долларов, а третий сорвал куш в четыре миллиона долларов.

В понедельник, 16 марта, Крюс забрал свой выигрыш. На эти деньги он планирует построить новый дом для себя и помочь родственникам оплатить счета.