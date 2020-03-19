Грузия закроет все торговые объекты

По итогам заседания Совета национальной безопасности Грузии было принято решение о закрытии в стране всех торговых объектов, за исключением продуктовых магазинов, аптечных сетей, заправочных станций и банковских и почтовых отделений.

Об этом на специальном брифинге заявил премьер-министра Георгия Гахария, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам главы правительства, на заседании, в котором также участвовали президент Саломе Зурабишвили и спикер парламента Арчил Талаквадзе, было принято и несколько других решений.

Гахария объяснил это тем, что сейчас в Грузии идет процесс распространения нового коронавируса COVID-19, поэтому необходимо ужесточить дополнительные меры.

При этом премьер-министр Грузии заявил, что необходимости вводить чрезвычайное положение на данный момент нет, но если такая необходимость возникнет, правительство обязательно прибегнет к этой мере.

"Поскольку на заседании Совета безопасности присутствовали президент Грузии и председатель парламента, мы обсудили возможность объявления чрезвычайного положения в масштабе всей стране. На сегодняшний день, я хотел бы подчеркнуть, такой необходимости не существует, однако, согласовав с президентом, мы решили, что как только возникнет такая необходимость, мы сможем принять данное решение в течение нескольких часов, а затем обеспечить его выполнение.

Это решение может быть принято завтра, послезавтра, как только возникнет такая необходимость, как только наши врачи, система здравоохранения скажет нам, что для того, чтобы остановить распространение вируса, это решение должно быть принято, мы примем это решение", - сказал премьер-министр.