Число жертв коронавируса в Италии достигло 3,4 тыс.

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 427.

Всего с начала вспышки умерли 3405 человек, заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новые данные указывают, что в Италии летальных исходов больше, чем к настоящему моменту зарегистрировано в Китае (3245). "Число излечившихся достигло 4440, в настоящее время инфицированы 33190 человек - на 4480 больше, чем вчера", - уточнил Боррелли.

В общей сложности в стране вирусом с начала пандемии заразились более 41 тыс. человек, включая поправившихся и умерших.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.