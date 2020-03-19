https://news.day.az/world/1214510.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:53 по местному времени. Эпицентр находился в районе Сивридже.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре