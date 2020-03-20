https://news.day.az/world/1214517.html В здании правительства Армении вспыхнул пожар
В здании правительства Армении вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в четверг поздно вечером в здании правительства Армении, сообщает пресс-служба МЧС.
"На пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже первого корпуса правительственного здания. Выяснилось, что горело офисное имущество", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на MK.
Отмечается, что "пострадавших нет".
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