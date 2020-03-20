В здании правительства Армении вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в четверг поздно вечером в здании правительства Армении, сообщает пресс-служба МЧС.

"На пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже первого корпуса правительственного здания. Выяснилось, что горело офисное имущество", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на MK.

Отмечается, что "пострадавших нет".