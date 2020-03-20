Трамп отменит встречу лидеров G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.

Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, передает Day.Az.

"Чтобы каждое государство могло сосредоточить все свои ресурсы на том, чтобы дать ответ на вызов, который представляет [заболевание] COVID-19 с точки зрения здравоохранения и экономики, по указанию президента Трампа глава Национального экономического совета и шерпа США в G7 в 2020 году Лоуренс Кадлоу проинформировал шерп других стран, что встреча лидеров G7, которую США должны были провести в июне в Кэмп-Дэвиде, теперь пройдет в формате видеоконференции", - подчеркивается в сообщении.

"Белый дом также проинформировал других членов G7, что для сохранения тесной координации президент организует встречу с лидерами в формате видеоконференции в апреле и мае, как он уже делал на этой неделе", - отмечается в документе.

"Это решение принято в соответствии с существующими мерами по сдерживанию [распространения заболевания]. Каждая страна была готова потратить крупные суммы денег и задействовала десятки людей в подготовке и организации поездки на G7. Решение провести июньскую встречу в формате видеоконференции позволит направить эти ресурсы на то, чтобы обеспечить срочные потребности каждого из государств", - сообщили также ТАСС в Белом доме.

В понедельник лидеры Группы семи уже провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой обсудили возможность отмены летней Олимпиады в Токио.