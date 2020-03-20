Впервые в истории закрылись мечети в Мекке и Медине

Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине - закрываются на неопределенное время из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Об этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, сообщил в пятницу официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам", - сказал он. Мера, как отмечается, вступает в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, "пока вирус не отступит".

17 марта в королевстве было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях. Исключение было сделано только для двух главных исламских святынь в Мекке и Медине. Теперь закрываются и они.

В Саудовской Аравии к настоящему моменту выявлено 274 случая заболевания COVID-19. В рамках мер по борьбе с ним в начале марта власти отложили на неопределенное время умру (малый хадж) для подданных и проживающих в королевстве иностранцев. Были введены серьезные ограничения и для иностранных паломников на совершение умры, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года. Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, с 15 марта приостановлено сроком на две недели международное авиасообщение. Большая мечеть в Мекке, во внутреннем дворе которой расположена главная святыня мусульман Кааба, закрывалась в ночное время на санитарную обработку и дезинфекцию.

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Король Саудовской Аравии имеет официальный титул хранителя двух святынь. Большая мечеть в Мекке - Аль-Масджид аль-Харам - благодаря последней реконструкции способна одновременно вместить на территории своего комплекса более 1 млн человек. Существующая мечеть известна с 1570 года, но сооружение первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. За последующие столетия она неоднократно перестраивалась, но даже во время реконструкций продолжала действовать. Мечеть пророка в Медине - Аль-Масджид ан-Набави - была заложена еще при жизни Мухаммеда, в последующем исламские правители расширяли и украшали ее.